Incidente in superstrada nella notte: sei feriti tra cui due bambini

BRINDISI - E' di sei feriti, tra cui due bambini, il bilancio di un incidente stradale avvenuto nella notte di ieri, venerdì 18 agosto 2023, prima della mezzanotte. Il sinistro è avvenuto sulla statale 7, che da Taranto porta a Brindisi, nel senso di marcia in direzione del capoluogo adriatico e all'altezza dello svincolo di San Donaci.

Sono due le auto coinvolte: una Fiat Bravo e una Audi A4. Per cause ancora in fase di accertamento, i due mezzi si sono scontrati. Come detto, il bilancio è di sei persone ferite, trasportate in ospedale, al Perrino di Brindisi. Sul posto diverse ambulanze del 118, i vigili del fuoco e la polizia locale di Brindisi e Mesagne.