Auto in fiamme durante la marcia: intervengono i vigili del fuoco

LATIANO - Veicolo in fiamme lungo la statale all'altezza di Latiano est.. Un'automobile, una Alfa Mito per l'esattezza, ha preso fuoco durante la marci. Sul posto, intorno alle 18:30 di oggi (martedì 20 dicembre 2022), una squadra di vigili del fuoco del comando di Brindisi. Per fortuna non c'è stato nessun ferito. E' stato lo stesso conducente ad avvertire i vigili del fuoco. Disagi alla circolazione che, comunque, dopo una lunga coda, è tornata regolare.