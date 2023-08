Lite per futili motivi degenera: due giovani in ospedale, carabinieri sul posto

TORRE SANTA SUSANNA – Dalle parole si è passati alle mani. Due persone sono finite in ospedale a seguito di un’accesa lite sfociata in un contatto fisico che intorno alla mezzanotte fra il 15 e il 16 agosto si è verificata in largo Pozzi, nel centro di Torre Santa Susanna. L’alterco, innescato da futili motivi, ha provocato un bel po’ di trambusto in una zona frequentata da numerosi giovani.

Diverse persone hanno assistito alla scena. Fortunatamente nessuno dei due contendenti ha riportato gravi ferite. Entrambi si sono recati presso il Pronto soccorso dell’ospedale Perrino di Brindisi, ma le prognosi sono di lievissima entità. Sul posto si sono recati i carabinieri della locale stazione. Con ogni probabilità si procederà solo su eventuali querele di parte.