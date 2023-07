Lite per il parcheggio finisce a spintoni: interviene la polizia

BRINDISI - Si è reso necessario l'intervento della polizia per sedare gli animi di due automobilisti che hanno litigato animatamente per un parcheggio. E' accaduto nella serata di sabato 1 luglio nei pressi dei giardinetti di via Vittorio Emanuele, in pieno centro a Brindisi. Sul posto si sono recate due pattuglie della Sezione volanti della locale questura. Da quanto ricostruito una ragazza si era piazzata in un'area di sosta nel tentativo di mantenere il posto auto per conto del fidanzato impegnato a fare il giro dell'isolato. Un altro automobilista si sarebbe introdotto nel parcheggio ignorando deliberatamente la pesenza della donna che, per altro, durante la manovra di parcheggio sarebbe stata ferita a un ginocchio. All'arrivo del fidanzato è scoppiata una furiosa lite tanto che i presenti hanno ritenuto opportuno chiamare la polizia.