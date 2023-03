Litigano in casa e lanciano oggetti dal balcone: pericolo scampato

BRINDISI - Si è rischiato grosso nella serata di oggi, mercoledì 1 marzo, in via Romolo a Brindisi: una coppia durante una lite ha lanciato oggetti dal balcone che sono finiti per strada sfiorando auto e pedoni. L'appartamento di strova al terzo piano di un condominio. Per fortuna nessuno è rimasto ferito. Da quanto raccontano alcuni testimoni dal balcone sarebbe volato di tutto: suppellettili, ma anche piccoli mobili e oggetti che poi sono finiti in frantumi sull'asfalto. Sul posto si è recata una pattuglia della Sezione volanti della questura di Brindisi per gli accertamenti del caso. Per fortuna nessuno è rimasto ferito.