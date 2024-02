Lutto nella sanità brindisina: addio al dottor Domenico Suma. "Eccellente professionista"

BRINDISI - “Scompare il dottor Domenico Suma, la comunità medica perde un eccellente professionista ed una persona di grande umanità”. La comunità medica brindisina accoglie con enorme dispiacere la scomparsa improvvisa del dottor Domenico Suma, direttore del Dipartimento di Salute Mentale e del reparto di Psichiatria di Brindisi. Stimato collega che ha dedicato tutto il suo impegno professionale e umano alla cura e alla salvaguardia della sanità pubblica. I medici brindisini si stringono al dolore della famiglia nel ricordo di un uomo che ha fatto della sua professione una missione di vita, un esempio per molti.

Lascia la moglie, insegnante, e tre figli gemelli poco meno che trentenni. A Ceglie, il paese dove viveva, la famiglia Suma è molto nota, la sorella ha una farmacia e anche il fratello è medico anestesista. Una vita trascorsa a servire il prossimo, ricopriva diversi incarichi nell'ambito della Salute mentale. Appassionato di bicicletta e rispettoso anche dalla sua salute. Chi lo conosce lo ricorda come una persona lontana da vizi ed eccessi.

Stimato perito psichiatrico, gli sono stati conferiti incarichi importanti anche a livello nazionale. Un punto di riferimento per il tribunale di Sorveglianza di Lecce e la Rems di Carovigno. Ed è proprio il direttore della Residenza per l'esecuzione delle misure di sicurezza di Carovigno, Antonio Frascaro, che lo ricorda con parole di affetto e gratitudine per l'impegno e la passione con cui ha svolto la professione di medico fino alla fine, senza mai fermarsi. Anche oggi era a lavoro, si sarebbe sentito male all'ora di pranzo.

"Abbiamo iniziato insieme questo percorso nella Salute mentale, abbiamo lavorato fianco a fianco per dieci anni, era una persona squisita, umile, dedita al lavoro, riservata, non si è mai tirato indietro per nulla, rispettava il prossimo ed era un grande professionista. Per me ma anche per molti magistrati un vero punto di riferimento". Il territorio perde un altro grande professinista. Risale a pochi mesi fa il decesso, improvviso del dottor Pietro Gatti.

La salma è esposta presso la chiess Santa Maria Immacolata di Ceglie. Il funerale sarà celebrato domani, giovedì 29 febbraio, presso la stessa chiesa, alle ore 15.30. La famiglia, stretta in un dolore inconsolabile, dispensa dai fiori.

Articolo aggiornato alle 20.51 (Funerale)

Rimani aggiornato sulle notizie dalla tua provincia iscrivendoti al nostro canale whatsapp: clicca qui