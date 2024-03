Marijuana nascosta all’interno dell’auto e in casa: un arresto dei carabinieri

LATIANO - Un uomo di Latiano è stato arrestato dai carabinieri della locale stazione per detenzione illecita di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio perchè trovato con droga in auto durante un posto di controllo del territorio. Alla vista dei militari ha ssunto un atteggiamento sospetto tanto da convincerli a eseguire una perquisizione. All’interno di un marsupio nascosto nell'auto c'era una confezione in nylon contenente 11 grammi di marijuana. Le operazioni di perquisizione sono stae estese all’abitazione dove sono stati trovati: ulteriori 23 confezioni in nylon contenente complessivamente 303 grammi di marijuana; un bilancino elettronico di precisione funzionante; vario materiale utile per il confezionamento dello stupefacente.

In considerazione del quantitativo della sostanza stupefacente rinvenuta e del possesso di un bilancino di precisone e di materiale per il confezionamento, è ragionevole ritenere che la stessa fosse destinata allo spaccio. Dopo le formalità di rito, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, l’arrestato è stato condotto alla Casa Circondariale di Brindisi.

Rimani aggiornato sulle notizie dalla tua provincia iscrivendoti al nostro canale whatsapp: clicca qui