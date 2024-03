Mercedes in marcia va a fuoco nel paese: spavento per conducente residenti

CELLINO SAN MARCO - Un'auto in marcia è andata in fiamme per cause da accertare. È quanto successo nel primo pomeriggio di oggi, martedì 12 marzo, in via Zara a Cellino San Marco, non molto lontano dalla sede della Guardia medica.

Il veicolo coinvolto è una Mercedes di colore nero. Fortunatamente, il conducente è sceso in tempo rimanendo illeso. Il fatto ha generato spavento poiché è accaduto in una zona dove sono presenti numerosi edifici abitativi. Alcuni residenti hanno avvertito il timore che le fiamme potessero propagarsi altrove o fare danni alle case.

Sul posto sono giunti i vigili del fuoco del Comando provinciale di Brindisi, che hanno spento l'incendio e messo in sicurezza l'area. Presenti anche i carabinieri per gli appositi rilievi.

Si tratta del secondo caso in pochi giorni. Solo ieri, nel cuore di Mesagne, una Bmw è andata in fiamme sotto la pioggia, lasciando sbalorditi i passanti.

