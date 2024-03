Ancora un incidente sulla provinciale: auto contro albero, coppia in codice rosso

MESAGNE - Ancora un incidente su una provinciale: un'auto è andata a sbattere contro un albero. La coppia che viaggiava a bordo del mezzo è stata trasportata all'ospedale di Brindisi in codice rosso. E' accaduto intorno alle 18:30 di oggi, sabato 2 marzo 2024, sulla strada che da Mesagne porta a San Donaci. L'uomo alla guida, per cause ancora in fase di accertamento, ha perso il controllo del veicolo, che ha terminato la propria corsa contro un albero.

Sul posto i vigili del fuoco, gli agenti della polizia locale di Mesagne, territorialmente competenti, e i sanitari del 118. Questi ultimi hanno subito prestato soccorso alla donna, seduta lato passeggero. Per poter soccorrere l'uomo, è stato necessario l'intervento dei pompieri, che hanno applicato le tecniche di estrinsecazione, tagliando le lamiere. Poi, la coppia è stata portata al Perrino. Agli agenti della polizia locale mesagnese il compito di ricostruire la dinamica.