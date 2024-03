Minorenne trovato con ordigno esplosivo nei pressi di bar: condannato a 1 anno e 8 mesi

SAN PIETRO VERNOTICO – Condannato un anno e 8 mesi di reclusione il minorenne di San Pietro Vernotico che la sera del 28 novembre scorso fu trovato nei pressi di un bar in via Cellino a San Pietro Vernotico con un ordigno esplosivo e un accendino. Fu arrestato in flagranza di reato dai carabinieri della locale stazione per detenzione e porto abusivo di materiale esplodente e tentato danneggiamento. Si ipotizzò che l’ordigno sarebbe servito per un attentato dinamitardo ai danni del bar. Il ragazzo fu fermato dai carabinieri, impegnati in un controllo straordinario del territorio, in una traversa di via Cellino. Aveva tentato di disfarsi dell’involucro contenete un ordigno esplosivo artigianale nascondendolo o sotto a un’auto in sosta. Fu fermato perché era stato notato aggirarsi con fare sospetto nei pressi del bar con l’involucro tra le mani.

Il 30 novembre successivo, alla presenza del suo legale di fiducia, l’avvocata Federica Faggiano, fu sottoposto a interrogatorio di convalida. L’arresto fu convalidato e il minorenne (18 anni li compirà a settembre prossimo) fu associato presso l’istituto penale per minorenni di Bari. Nella giornata di ieri si è svolto il processo in abbreviato (che prevede lo sconto di un terzo della pena), che si è concluso con la condanna a un anno e 8 mesi di reclusione e al pagamento di una multa di tremila euro.

Rimani aggiornato sulle notizie dalla tua provincia iscrivendoti al nostro canale whatsapp: clicca qui