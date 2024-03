Moria di gatti in una colonia felina: interviene il servizio veterinario dell'Asl

BRINDISI – Sette gatti sono morti nel giro di pochi giorni. L’Asl Brindisi ha acceso un faro sulla moria di micetti che da alcuni giorni affligge una colonia felina situata in via Materdomini, nella zona Sciaia di Brindisi.

I residenti da tempo si prendono cura di circa 20 gatti che bazzicano fra i civici 51 e 52, in corrispondenza di una villa abbandonata. Dalla scorsa settimana, quasi ogni giorno sono state rinvenute carcasse di felini, in apparenza senza segni di violenza.

Dopo le segnalazioni da parte di alcuni cittadini, il servizio veterinario area C dell’azienda sanitaria ha prelevato quattro carcasse e le ha inviate all’istituto Zooprofilattico di Puglia - Basilicata, per chiarire le cause del decesso. Da appurare, in particolare, se siano stati utilizzati dei veleni.

Ora i residenti sono preoccupati per la sorte degli altri esemplari.

