Si è spento oggi all’età di 72 anni, colpito da un malore improvviso, l’avvocato Antonio Napoli, noto professionista di Ostuni. “Affabile, elegante nei modi – scrive il sindaco della Città Bianca, Guglielmo Cavallo, sul suo profilo Facebook - viveva la professione con la sua competenza e l'impareggiabile cordialità. Già assessore e consigliere comunale ha continuato a vivere il suo impegno sociale nella Pro Loco Ostuni Marina. Ai familiari, ai colleghi di studio che lo hanno avuto come maestro e amico, va l'umano cordoglio degli ostunesi”.

Anche il Movimento Repubblicani Europei della Puglia, con il dottor Rodolfo Gatti e la coordinatrice nazionale, senatrice Luciana Sbarbati, “esprime il suo cordoglio per la improvvisa scomparsa dell'amico Avvocato Antonio Napoli”. “Figura importante e dinamica del repubblicanesimo in Terra di Ostuni e di Puglia che operò con correttezza sia nella professione forense e sia nella attività amministrativa secondo i dettami del repubblicanesimo, quale ultimo consigliere eletto in Ostuni”.