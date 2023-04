Muore investito dal treno a Monopoli, disagi per la circolazione ferroviaria

Poco prima delle 13:30 di oggi, sabato 1 aprile, un uomo è morto, investito da un treno, tra Fasano e Monopoli. Il dramma si è verificato fuori dal centro abitato, non è ancora chiaro se si tratti di una fatalità o di un gesto volontario. Sul posto, per accertamenti, personale della Polfer, che si occupano delle indagini, e della Scientifica del commissariato di Monopoli. La vittima, come detto, è un uomo, di età apparante compresa tra i 35 e i 45 anni.

La circolazione ferroviaria, sulla tratta Bari-Lecce, è stata immediatamente sospesa per consentire le indagini e il recupero del corpo. Intorno alle 16:30, la circolazione è ripresa, anche se rallentata nella tratta tra Fasano e Monopoli. Si potranno registrare, sempre sulla tratta Bari-Lecce, rallentamenti fino a 160 minuti.