Maxi-evasione scoperta dalla guardia di finanza: 1,4 milioni non dichiarati al fisco

OSTUNI - Un milione e 400 mila euro di ricavi non dichiarati al fisco: nei giorni scorsi, le fiamme gialle di Ostuni hanno individuato una ditta operante nel settore dell'autotrasporto che, negli anni dal 2020 al 2023, avrebbe sottratto a tassazione i ricavi derivanti dall'esercizio dell'attività di trasporto di merci su strada. L'attività di indagine è nata da un controllo mirato sugli adempimenti dichiarativi ed è stata successivamente sviluppata attraverso la ricostruzione economica e finanziaria dell'intero impianto contabile.

In particolare, la verifica fiscale ha consentito ai finanzieri della compagnia della Città Bianca di constatare che l'impresa, nel periodo controllato, non avrebbe dichiarato al fisco circa 1.386.000 euro di ricavi e un'Iva dovuta per circa 152 mila euro. Nel corso del controllo i militari hanno, inoltre, rilevato l'indebito utilizzo in compensazione di crediti inesistenti per oltre 9 mila euro e non spettanti per oltre 3.500 euro, inerenti ai contributi erogati dall'Agenzia delle Dogane per la riduzione delle accise.

L'evasione fiscale costituisce un grave ostacolo allo sviluppo economico perché distorce la concorrenza e l'allocazione delle risorse, mina il rapporto di fiducia tra cittadini e Stato e penalizza l'equità, sottraendo spazi di intervento a favore delle fasce sociali più deboli.