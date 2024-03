Un locale ritrovo per acquisto di cocaina: al titolare sospesa licenza per 10 giorni

OSTUNI - Il titolare di un locale della Città Bianca ha ricevuto un provvedimento di sospensione per dieci giorni dell’autorizzazione per la somministrazione di alimenti e bevande dal questore di Brindisi. Alla base ci sono motivi di sicurezza ed ordine pubblico.

Nello specifico, la vicenda ha origine nel mese di febbraio, quando il figlio del titolare venne arrestato in flagranza di reato dai poliziotti di Ostuni. A seguito di controlli, l'uomo venne sorpreso mentre sigillava un involucro di cellophane contenente una sostanza bianca - poi risultata essere cocaina - nell'interrato del locale, al quale si accede tramite una botola. Altre due dosi, da 11 grammi totali, vennero poi ritrovate nel suo slip dopo la relativa perquisizione.

Le indagini successive hanno fatto emergere come il locale fosse frequentato da persone già note alle forze dell'ordine e che presumibilmente fosse utilizzato come luogo di contatto per l'acquisto e la successiva consumazione dello stupefacente.

