Lettini abusivi sulla spiaggia, denunciato il responsabile

OSTUNI - Aveva occupato abusivamente un'area demaniale con dei lettini e per questo, nella mattinata di oggi, giovedì 30 luglio, i militari della sezione di polizia marittina della Guardia Costiera hanno posto sotto sequestro la zona, in località Rosa Marina di Ostuni. Le attrezzature sono state sequestrate ed il responsabile è stato denunciato, a piede libero, alla competente autorità giudiziaria, mentre l’area è stata immediatamente sgomberata per essere così restituita alla pubblica fruibilità da parte dei numerosi bagnanti presenti sul posto.

L’attività rientra nell’operazione estiva “Mare Sicuro”, disposta dal comando generale del Corpo delle Capitanerie di Porto su tutto il territorio nazionale e partita lo scorso 15 giugno, con lo scopo di assicurare la salvaguardia della vita umana in mare, la sicurezza di bagnanti e diportisti, la tutela dell’ambiente marino e costiero e, più in generale, di garantire sempre più elevati standard di sicurezza nel settore turistico-balneare, in particolare attraverso la costante vigilanza delle spiagge libere e del demanio marittimo, mare incluso, proprio per scongiurare ogni forma di abusiva occupazione in danno della collettività.