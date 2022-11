Agguato sotto casa: un uomo picchiato brutalmente con calci e pugni

FRANCAVILLA FONTANA – Ancora un pestaggio nel centro abitato di Francavilla Fontana. Un 35enne del posto è stato circondato e picchiato da un gruppo composto da quattro o cinque individui, nei pressi propria abitazione. E’ accaduto nella serata di ieri (mercoledì 3 novembre) in piazza Verdi, nel quartiere Musicisti. L’uomo, incensurato, stava rincasando.

Giunto a pochi passi dalla sua abitazione, gli è stato teso un vero e proprio aguato. Gli autori della brutale aggressione lo hanno colpito con calci e pugni fino a lasciarlo riverso per terra. Poi sono fuggiti. Il 35enne è stato immediatamente soccorso dai familiari che si trovavano in casa. Trasportato in ospedale, ha riportato lesioni con prognosi di 15 giorni. Sull’accaduto indagano i carabinieri della locale compagnia al comando del capitano Alessandro Genovese. L’aggressione sarebbe scaturita da futili motivi, su cui i militari stanno cercando di far luce. Con ogni probabilità saranno acquisite le immagini riprese dalle telecamere della zona, con l’obiettivo di identificare i responsabili.

Ancora un grave episodio di violenza, dunque, a Francavilla Fontana, a 12 giorni dal pestaggio di un 17enne anni della provincia di Taranto, preso di mira da un gruppo di coetanei nella zona della movida.