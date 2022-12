Petardi nei cassonetti della scuola, il sindaco: "Ennesimo atto inqualificabile"

TORRE SANTA SUSANNA - Teppisti in azione nella scuola, fanno esplodere un cassonetto dell'immondizia provocando danni e disagi. E' accaduto la notte di Natale a Torre Santa Susanna, presa di mira l'isola ecologica del plesso Gregorio Missere dell'Ic Mazzini, che ospita la "Primaria". Ignoti si sono introdotti nel cortile, recintato e chiuso con lucchetto, e hanno piazzato petardi in uno dei cassonetti facendolo esplodere. I detriti hanno invaso l'area. Ad accorgersi dell'atto di vandalismo gli operatori scolastici ieri, martedì 27 dicembre. Del fatto sono stati informati i carabinieri della locale stazione che hanno avviato le indagini per l'individuazione dei responsabili.

Il sindaco di Torre Michele Saccomanno interviene sulla vicenda: "L’ennesimo atto inqualificabile di ragazze e ragazzi, bulli di quattro soldi irresponsabili. Il terzo danneggiamento alla scuola, i danni agli addobbi natalizi frutto dei sacrifici di alcuni commercianti, i danni alle panchine del parco. Una lunga mortificazione che umilia i ragazzi per bene. Giovani da rieducare e da punire con la dovuta severità. Tutto ciò pone interrogativi importanti anche per gli adulti: diamo buon esempio? Ci teniamo alle cose pubbliche? Siamo attenti a trasmettere la graduale assunzione di responsabilità ai nostri figli lungo la loro crescita? Siamo dalla parte della Scuola, della Parrocchia, delle Forze dell’ordine, delle Istituzioni? Se si, dobbiamo migliorare il modo per trasmettere questi valori"