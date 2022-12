Calci e pugni agli addobbi natalizi realizzati dai commercianti: scena a ripresa da telecamere

TORRE SANTA SUSANNA - Calci e pugni agli gnomi di pezza che abbelliscono una delle strade commerciali di Torre Santa Susanna. E' accaduto nella serata di venerdì 9 dicembre in via Roma, si tratta di allestimenti realizzati dai commercianti dal costo totale di circa mille euro. Sono pupazzi con i colori natalizi a grandezza naturale posizionati sul marciapiede che rendono più colorata e calorosa la strada regalando la magia del Natale ai cittadini. Nella serata di ieri un gruppo di quattro persone si è accanito contro di essi buttandoli a terra. Un uomo in particolare li ha presi a calci e pugni. I commercianti sono stati avvisati da alcuni cittadini, inizialmente si è pensato ai danni legati al maltempo ma poi dalla visualizzazione delle telecamere è emerso che si trattava di un vero e proprio atto di vandalismo. I fotogrammi che immortalano la scena del danneggiamento verranno consegnati ai carabinieri e verrà sporta regolare denuncia al fine di rintracciare i responsabili.