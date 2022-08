Inseguimento mozzafiato in città: poliziotti fermano un motociclista

BRINDISI – Pur di sfuggire alla polizia, avrebbe anche percorso delle strade controsenso. Un uomo alla guida di una moto Piaggio è stato fermato al termine di un inseguimento mozzafiato andato in scena intorno alle ore 20.45 di ieri (venerdì 20 agosto) nella periferia di Brindisi.

Il motociclista, a quanto pare, ha ignorato l’alt intimato da una pattuglia della sezione Volante. E’ accaduto fra i rioni Santa Chiara e Sant’Elia. L'equipaggio si è subito messo sulla scia della moto, senza mai perderla di vista per le vie cittadine. Il fuggitivo ha percorso via Palmiro Togliatti, dirigendosi verso il rione Sant’Elia. Quindi si è immesso in via Caduti di via Fani.

Poco dopo la rotonda da cui si accede al parco commerciale Brin Park, i poliziotti sono riusciti a bloccare il motociclista, che da lì è stato condotto in questura per gli adempimenti del caso. All’inseguimento hanno assistito decine di persone, fra automobilisti e passanti. Fortunatamente nessuno si è fatto male.