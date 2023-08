Il traghetto Prince ancora bloccato a Costa Morena: caos al porto di Valona

BRINDISI – Il Prince non si muove ancora da Brindisi e centinaia di passeggeri rischiano di restare bloccati nel porto di Valona, dove si registrano scene di caos. Almeno per le prossime ore la nave della compagnia A-Ships non potrà riprendere il mare.

Non arriva il semaforo verde a seguito del blackout che intorno alle ore 13 di domenica ha costretto il traghetto a tornare indietro verso la banchina di Costa Morena, mentre usciva dal porto di Brindisi. Nella serata di lunedì (21 gennaio) il Prince avrebbe dovuto imbarcare un migliaio di persone a Valona. Ora i vacanzieri di rientro sono bloccati presso lo scalo albanese. Gran parte di essi si è radunata all’esterno di un’agenzia di viaggi in attesa di chiarimenti.

Ma la European Star, stavolta, non potrà proteggerli tutti. L’imbarcazione della Star Lines, in partenza per le 2 di notte, potrà imbarcarne circa 600. Gli altri con ogni probabilità dovranno trascorrere la notte a Valona. La stessa European Star aveva già accolto tutti i passeggeri del Prince in partenza da Brindisi fra domenica e lunedì.

Domenica sera il traghetto è partito senza passeggeri alla volta del paese delle aquile. Tornato a Brindisi lunedì mattina, è stato sottoposto a un'ispezione disposta dalla Capitaneria di porto per ragioni di sicurezza. E’ da capire se nelle prossime potrà riprendere la tratta.