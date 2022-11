Rapinatore solitario in azione in pizzeria: punta pistola e si fa consegnare i soldi

BRINDISI - Rapinatore solitario in azione nella serata di sabato 19 novembre nella pizzeria "Lo Svevo" sita in via Cristoforo Colombo a Brindisi. Con il volto coperto da passamontagna e una pistola in mano è entrato nel locale e puntando l'arma contro i presenti si è fatti consegnare i soldi dalla cassa. Erano circa le 23. E' fuggito con circa 200 euro. Poco dopo sul posto si è recata una pattuglia della Sezione volanti della questura di Brindisi che ha raccolto le testimonianze di chi ha assistito alla scena e avviato le ricerche del malfattore. Al vaglio i fotogrammi di alcune telecamere installate nella zona.