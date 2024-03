Rubata cassaforte da distributore di carburanti: si indaga. Pompe fuori servizio

SAN PIETRO VERNOTICO - La cassaforte asportata era vuota ma il danno non è stato di poco conto se si considera che è stato mandato in tilt l'intero impianto elettrico. Ladri in azione la notte scorsa (tra domenica e oggi, lunedì 11 marzo) in un distributore di carburanti di San Pietro Vernotico. Hanno tagliato con un flessibile la colonnina mangiasoldi prelevando la cassaforte, all'interno per loro sfortuna c'erano poche banconote, la stessa era stata svuotata in vista del weekend. Ma il danno è stato comunque grave per i gestori che si sono ritrovati con le pompe fuori uso, impossibilitati, quindi, a fornire il servizio. Sul posto si è recata una pattuglia dei carabinieri per il sopralluogo del caso. La scena del furto è stata ripresa dal sistema di videosorveglianza installato nella stazione di servizio.

