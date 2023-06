Pulisce la canna fumaria ma cade dalla scala: soccorso dai vigili del fuoco e dal 118

SAN VITO DEI NORMANNI - Pulisce la canna fumaria del proprio terrazzo, ma cade dalla scala e viene soccorso dai vigili del fuoco e dai sanitari del 118. L'uomo è adesso in ospedale. E' accaduto questa mattina (martedì 27 giugno 2023), in via Tibullo, a San Vito Dei Normanni. Dopo l'incidente, è intervenuta una squadra di pompieri del comando di Brindisi. E' stato necessario il supporto dell'autoscala. I vigili del fuoco e il personale del 118 hanno immobilizzato l'uomo, come da procedura, e, tramite un'apposita tavola spinale, lo hanno trasportato sul piano stradale, con l'ausilio dell'autoscala. La vittima è stata condotta, infine, presso l'ospedale Perrino di Brindisi.