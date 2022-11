Dimentica l’auto col motore acceso in garage, 80enne salvato dai vigili del fuoco

SAN VITO DEI NORMANNI - Un’automobile dimenticata col motore acceso in garage e subito scatta l’allarme ai vigili del fuoco. E' accaduto questa mattina (lunedì 14 novembre 2022) a San Vito dei Normanni, intorno alle 5:30. Un anziano, 80 anni, si è praticamente dimenticato di spegnere il motore della sua autovettura, chiudendosi alle spalle la porta del garage, con la macchina in moto all’interno. Per il rumore del motore e l’odore di gas di scarico, e pensando ad un gesto sconsiderato dell'uomo, sono stati allertati i pompieri, che giunti subito sul posto, hanno aperto la porta del garage, appurando fortunatamente che nell’abitacolo non c’era nessuno. Sul posto anche i sanitari del 118 e i carabinieri.