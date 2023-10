Soccorsi in mare aperto: accolti a Brindisi i 51 passeggeri della “Sea eye”

BRINDISI –Intorno alle ore 20 si sono concluse le operazioni di sbarco della “Sea eye”, Ong tedesca che nei giorni scorsi ha salvato in mare 51 migranti, fra cui 11 minorenni. La Ong ha toccato intorno alle ore 18.30 di oggi (venerdì 20 ottobre) la banchina di Sant’Apollinare, nel porto di Brindisi. Le persone soccorse provengono da Nigeria, Chad, Mali, Pakistan, Etiopia, Sudan, Camerun, Costa D’Avorio. Da quanto appreso non sono state riscontrate particolari criticità a bordo.

Sul piazzale antistante al capannone ex Montedison è stato attivato il consueto sistema di accoglienza coordinato dalla prefettura. Sul posto le forze dell’ordine, i soccorritori del 118, i volontari della Croce rossa e la Protezione civile.

La Croce Rossa Italiana, in particolare, è presente per le attività di assistenza ed accoglienza umanitaria con i volontari e le crocerossine del Comitato di Brindisi con il supporto dei servizi del Comitato regionale Puglia tra cui il reparto di Sanità pubblica, ausiliario del Ministero della Salute - Usmaf, il Servizio Migrazioni con le attività di Restoring Family Links per prevenire le separazioni allo sbarco ed agevolare le reunificazioni familiari segnalate dal capo missione a bordo della nave.

La novità rispetto ai precedenti sbarchi è che le operazioni di identificazione saranno effettuate presso un immobile situato nel perimetro del comando di Polizia Locale di Brindisi, in strada della Torretta. Per l’occasione il Comune di Brindisi ha istituito il Centro operativo comunale della Protezione civile.

I minorenni resteranno presso il Cpr di Restinco. Gli adulti raggiungeranno varie destinazioni. Quello odierno è il settimo sbarco da inizio anno.