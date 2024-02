Scoppia l'incendio in una struttura sanitaria in città: ospiti evacuati

LATIANO - L'incendio ha interessato un ripostiglio, ma il fumo si è diffuso per tutta la struttura sanitaria. Il rogo si è sviluppato nella notte tra giovedì 22 e venerdì 23 febbraio 2024, all'interno di una struttura che accoglie persone con problemi psichiatrici, in via Alessandro Manzoni, a Latiano. Fortunatamente, quando i vigili del fuoco hanno domato il rogo, non si sono contati feriti. Pazienti e operatori stanno tutti bene, solo tanto spavento. C'è voluto l'intervento di una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Francavilla Fontana, con il supporto dell'autobotte, per avere ragione delle fiamme.

L'intervento è scattato poco prima delle due ed è terminato alle cinque del mattino. L'incendio è rimasto circoscritto al ripostiglio, al cui interno erano stipate anche lenzuola, ma il fumo si è diffuso all'interno della struttura, causando danni. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri e personale dell'ufficio tecnico del Comune. I 15 ospiti della struttura latianese, dopo essere stati evacuati, sono stati trasferiti in un'altra struttura a Brindisi.