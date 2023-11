Luigi Galiano, lo sfogo dopo la condanna: "Non merito una punizione del genere"

FRANCAVILLA FONTANA - Dopo la condanna a nove anni di reclusione al termine del processo, celebrato con rito abbreviato, sui presunti falsi incidenti, Luigi Galiano, ex vicesindaco di Francavilla Fontana, ritenuto il dominus della vicenda, pubblica una sorta di sfogo sul suo profilo Facebook.

“Ho aspettato qualche ora prima di scrivere - si legge nel posto di Galiano - perché, immaginerete, non è facile, non è affatto facile. A volte, nella vita, ma anche nei processi, accadono cose strane da comprendere, ma che vanno comunque affrontate con serenità e calma (per quanto possibile...)”.

Galiano ammette: “Ho certamente commesso degli errori, non li ho mai nascosti, comportamenti estremamente superficiali che, in coscienza, mi ha fatto sin troppo comodo ritenere ‘semplici errori di sottovalutazione’. E questi comportamenti è giusto che vengano puniti, ma nei limiti del giusto, del dovuto e, soprattutto, del provato (come dicono gli Avvocati bravi)”.

“Non mi sono mai iscritto – scrive ancora Galiano - al Club dei ‘così fan tutti’, perché non sarebbe giusto e rispettoso ma, ripeto, vorrei e spero che mi sia data la possibilità di rispondere per gli errori effettivamente commessi e non per fatti che continuo a gridare a me assolutamente estranei”.

“Ero, sono e sarò sempre una persona perbene, che certamente ha fatto qualche c….a, ma non merito una punizione del genere, così come non lo merita nessuna delle persone coinvolte in questa vicenda”.

“Attenderò pazientemente, e con il consueto garbo e rispetto nei confronti di tutti – conclude - le motivazioni della sentenza e poi affronterò il processo d’appello con lo stesso stato d'animo con cui ho affrontato sin dal primo momento questa dolorosa vicenda, a schiena dritta. Grazie veramente a tutti per l’affetto e la vicinanza di queste ore, la stessa degli ultimi terribili mesi”.