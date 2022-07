Terrore in piazza: due ragazzini aggrediti dal branco, uno finisce in ospedale

BRINDISI - Due ragazzini aggrediti dal branco, uno picchiato selvaggiamente tanto da finire in ospedale con il naso rotto. E' accaduto nella serata di sabato 9 luglio in piazza della Vittoria a Brindisi. Secondo una prima ricostruzione dei fatti sembrerebbe che i due, minorenni, sono stati accerchiati e picchiati da una banda di 6/7 coetanei (o poco più grandi) senza motivo. Erano circa le 23, in piazza c'erano altre persone, qualcuno ha subito chiamato la polizia. Sul posto si è recata una pattuglia della Sezione volanti della questura di Brindisi ma al suo arrivo gli aggressori si erano dileguati. Una delle giovani vittime aveva il volto pieno di sangue così è stato richiesto l'intervento del 118, il ragazzino è stato portato in ospedale in codice giallo. Ha riportato una frattura del setto nasale. Gli agenti hanno ascoltato alcune testimonianze e visionato i fotogrammi delle telecamere installate nella zona.