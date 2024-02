Fu trovato con 100 grammi di cocaina: il Riesame concede i domiciliari

SAN PIETRO VERNOTICO - Torna a casa, in regime di arresti domiciliari, O.B., l'operaio 28enne di San Pietro Vernotico che il 5 febbraio scorso fu arrestato per spaccio dai carabinieri della locale stazione perchè trovato con cento grammi di cocaina e denaro contante. Fu fermato da una pattuglia in na traversa della via Brindisi con in auto la droga. Per lui si aprirono le porte del carcere. Accogliendo le tesi del legale difensore, l’avvocato Francesco Cascione, che ha puntato sull'attenuazione del pericolo di reiterazione del reato, il giudice del Riesame ha deciso di riformulare la misura cautelare e di concedere al 28enne gli arresti domiciliari.

