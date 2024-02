In giro per le vie del paese con 100 grammi di cocaina: arrestato

SAN PIETRO VERNOTICO - A spasso per le vie del paese con cento grammi di cocaina e 150 euro in contanti. Un 28enne di San Pietro Vernotico, O.B. è stato arrestato dai carabinieri della locale stazione per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Il giovane, operaio che fino a questo momento non aveva mai avuto problemi con la giustizia, è stato rinchiuso nel carcere di Brindisi in attesa dell'interrogatorio di convalida che avverrà nei prossimi giorni alla presenza del suo legale di fiducia, l'avvocato Francesco Cascione.

L'arresto risale alla serata di lunedì 5 febbraio ed è stato operato nell'ambito di un servizio di controllo del territorio finalizzato al contrasto del traffico di stupefacenti. Il 28enne è stato fermato dai carabinieri mentre era a bordo della sua auto in una traversa della centralissima via Brindisi. Perquisito è stato trovato con droga e denaro contante, lo stupefacente non era suddiviso in dosi. La perquisizione è stata estesa alla sua abitazione e presso un garage di proprietà del nonno. Sono stati trovati oltre 700 euro in contanti. Per lui è scattato l'arresto in flagranza di reato.

Rimani aggiornato sulle notizie dalla tua provincia iscrivendoti al nostro canale whatsapp: clicca qui