Trovato con chili di marijuana e hashish nell'auto: dopo la perquisizione a casa scatta l'arresto

LATIANO - Un 32enne è stato arrestato poiché presunto responsabile del reato di detenzione di sostanze stupefacenti per lo spaccio. L'uomo è stato fermato per un controllo su strada dai carabinieri di Mesagne, nel pomeriggio di lunedì 11 marzo. Nel cofano dell'auto trasportava 5 chilogrammi di marijuana, suddivisi in sei buste sottovuoto ed in cinquanta bustine più piccole, e sessantasei grammi di hashish in sei dosi.

A seguito della successiva perquisizione domiciliare, svolta a Latiano a casa del giovane, sono state rinvenute la somma contante di 4.540 euro, un bilancino elettronico di precisione e vario materiale per il confezionamento dello stupefacente. Tutto il materiale è stato sequestrato, ora il 32enne si trova presso la Casa Circondariale di Brindisi.

