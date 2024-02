Vede i finanzieri e getta fuori dal finestrino cocaina per un valore di 12mila euro

MESAGNE – Alla vista dei finanzieri getta fuori dal finestrino un pacchetto al cui interno c’erano 220 grammi di cocaina. E’ così che un 30enne del Brindisino è stato arrestato dai militari del comando provinciale della Guardia di finanza di Brindisi nell’ambito un servizio antidroga operato a Mesagne. L’arresto risale al 31 gennaio scorso, il giovane è accusato di produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope ed è stato portato nella casa circondariale di Brindisi. Indagini sono state avviate per fare ulteriore chiarezza sulla vicenda, per questo oltre alla droga, è stata posta sotto sequestro anche l’auto e alcuni telefoni cellulari. Da quanto accertato la quantità di cocaina trovata nella disponibilità del 30enne aveva un valore commerciale di circa 12mila euro.

“L’operazione testimonia il costante impegno delle Fiamme Gialle anche nell’azione di contrasto al traffico di sostanze stupefacenti, per la salvaguardia della legalità e la tutela della salute dei cittadini, in particolare di quelli più giovani”, si legge in una nota del Comando provinciale.

