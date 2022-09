BRINDISI - I vigili del fuoco di Brindisi in soccorso della popolazione delle Marche, colpita nei giorni scorsi da un'alluvione che ha fatto registrare danni e dispersi. E' in partenza una squadra del comando del capoluogo adriatico. I mezzi impegnati sono un gommone e una campagnola. E' personale specializzato per questo tipo di eventi.

I vigili del fuoco di Brindisi sono partiti verso le 14 di oggi, mercoledì 28 settembre, per andare ad Ancona, dove prenderenno disposizioni sul luogo e sul da farsi. Andranno in soccorso della popolazione colpita dall'alluvione, probabilmente faranno soccorso in prima battuta e successivamente recupero beni nelle case sommerse dall'acqua.