Tour dell'Aiga nelle carcere: visita anche nella casa circondariale Brindisi

BRINDISI - Saranno 70 le strutture penitenziarie, diffuse su tutto il territorio nazionale, all’interno delle quali faranno accesso delegazioni dell’Aiga, a partire dal 25 marzo e per tutta la settimana delle festività pasquali. Tra le 70 strutture è previsto anche un accesso della sezione Aiga brindisina, presieduta dall’avvocato Cataldo Lolli, presso la casa circondariale di Brindisi attraverso una delegazione composta dagli avvocati Francesco Monopoli, Silvio Molfetta, Carola Delli Santi, Vincenzo Valente e Mariella Argese.

"L’Aiga - dichiara l’avvocato Francesco Monopoli responsabile Onac per la Regione Puglia - ha da sempre mostrato sensibilità e attenzione verso le condizioni del sistema penitenziario italiano attualmente in grave sofferenza, monitorando la situazione delle carceri e sensibilizzando l’opinione pubblica e il legislatore sull’importanza di una riforma dell’ordinamento penitenziaria”.

In quest’occasione, si è ritenuto necessario inserire tra i luoghi da visitare anche nove istituti penali per i minorenni, al fine di poter prendere diretta cognizione anche delle condizioni di detenzione di coloro che, purtroppo giovanissimi, vedono ristretta la propria libertà personale.

“Sarà l’occasione – dichiara il presidente nazionale Aiga, l’avvocato Carlo Foglieni – per prendere, ancora una volta, diretta cognizione delle criticità esistenti nelle strutture ed al contempo valorizzarne gli aspetti virtuosi, in un periodo storico in cui il tema carceri ha assunto più che mai portata sociale, oltre che giuridica”.

“Cercheremo – conclude il rappresentante nazionale Onac, l’avvocato Mario Aiezza – di trarre tesoro da questa esperienza per poter poi elaborare proposte concrete da portare nelle sedi Istituzionali ed affrontare strutturalmente l’emergenza carceri”.

