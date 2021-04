Involtini di melanzane, delizia di antipasto

Bocconcini sfiziosi e saporiti che non possono mancare sulle tavole pugliesi

Un piatto sfizioso e veloce da preparare per una cena tra amici o per un pranzo piacerà a tutti i commensali. Ecco la ricetta saporita

Ingredienti

500 grammi melanzane

200 grammi mortadella

200 grammi farina

100 grammi formaggio pecorino grattugiato

mezzo chilo pomodori maturi

olio, sale, pepe quanto basta

Procedimento

Lavare le melanzane, asciugarle e tagliarle a fette, cospargerle di sale e metterle in uno scolapasta con un peso sopra a sgocciolare (per circa 2 ore) per renderle meno amare. Quindi infarinare e mettere nell'olio bollente. Lasciare asciugare su un foglio di carta assorbente. Mettere una fettina di mortadella su di ogni fetta, un pezzetto di pomodoro pelato, sale e pepe, avvolgere e chiudere con uno stuzzicadenti.