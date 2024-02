Chiacchiere e "pittule" di Torchiarolo fanno breccia prima e dopo Sanremo

TORCHIAROLO - Durante il Festival di Sanremo appena trascorso, molti vip e personaggi noti hanno potuto apprezzare alcuni prodotti artigianali di Torchiarolo. Merito della panettiera Annalucia Tondo, che nel 2024 - per la seconda edizione consecutiva - ha fatto parte dello staff gastronomico di Casa Sanremo. Il suo lavoro, insieme ad altri settanta professionisti, era destinato alla preparazione dei buffet per giornalisti e per gli ospiti speciali della kermesse canora. Anche quest'anno Annalucia era l'unica pugliese inclusa nella sezione lady chef istituita dall'Associazione italiana cuochi, alla quale ha aderito alcuni anni fa.

Piatto forte della casa durante il concorso musicale sanremese è stato quello delle chiacchiere artigianali di Annalucia, che a Torchiarolo - non a caso - è chiamata ironicamente la signora delle chiacchiere. "Si intendono non solo quelle dette a parole - racconta simpaticamente a BrindisiReport - ma anche quelle da mangiare".

Una sua vera e propria specialità, tanto che le ordinazioni arrivano oltre il periodo di Carnevale. Per questo ha voluto condividere quel gusto artigianale facendo un dono gastronomico al co-conduttore del Festival Rosario Fiorello.

A tali prelibatezze si sono aggiunte le tipiche "pittule" di Torchiarolo, apprezzatissime da tutti commensali nello stand. Tra questi, cantanti come Arisa - che si è esibita sul Suzuki Stage - e diversi volti televisivi: Simona Ventura, Marco Liorni e così via.

L'artigiana di Torchiarolo ha lavorato tutti giorni all'interno di una macchina rodata alla perfezione. "Quella dell'anno scorso è stata un'esperienza unica - racconta ancora -. Ora dico di aver vinto il mio Sanremo, sono veramente felice" conclude.

