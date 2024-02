Campionati della cucina italiana: medaglie d'argento e di bronzo per gli chef brindisini

RIMINI - Tante soddisfazioni per i cuochi brindisini impegnati durante i Campionati della cucina italiana, tenuti a Rimini dal 18 al 20 febbraio 2024 in collaborazione con Beer & Food Attraction. Anche quest'anno, infatti, l'Associazione cuochi Brindisi ha concluso la manifestazione portando a casa una serie di riconoscimenti importanti. L'evento si è svolto presso lo spazio Rimini Fiera.

Chi sono i premiati

Alessio Greco, nella categoria K3 vegan, ha conquistato la medaglia di argento. Stesso risultato per Francesca Missure, impegnata nella K1 junior. Catia Micelli, invece, ha raggiunto il terzo posto all'interno della K1 senior.

È stato bronzo anche per Dario Nobile, Riccardo Mileto e Fernando Leo nella sezione Street food, dove peraltro è stata messa in evidenza una delle tipicità gastronomiche del territorio, ovvero il carciofo brindisino.

Per tutti questi motivi, il consiglio direttivo dell'Associazione cuochi Brindisi, presieduto da Rocco Pozzullo, ed il comparto Ladychef di Brindisi non hanno mancato di riservare un particolare ringraziamento ai soci presenti in gara. Gli ottimi risultati raggiunti sono il simbolo di un settore in crescita grazie al lavoro di professionisti in costantemente aggiornamento e che collaborano attivamente nell'ambito associativo provinciale.

