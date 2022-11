Allerta meteo gialla in tutta la Puglia per il forte vento a partire dalla mezzanotte di martedì 22 novembre e per le successive 24 ore. Diramato il bollettino meteo della Protezione civile della Regione Puglia. Si prevedono venti di burrasca sud-orientali con raffiche di burrasca forte, tendenti a ruotare da sud-ovest. Raffiche di 70/80/h.