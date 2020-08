Temporale sulla città: strade allagate e case senza energia elettrica

BRINDISI – Strade allagate e abitazioni senza energia elettrica a Brindisi a causa del temporale che si è abbattuto a partire dalle ore 16 di oggi (mercoledì 5 agosto). Grossi disagi per gli automobilisti si sono registrati al rione Sant’Elia, fra via Leonardo da Vinci e via Arturo Martini, e in corrispondenza del sottopasso della strada dei Pittachi. Qui, in particolare, i vigili del fuoco hanno soccorso degli automobilisti rimasti bloccati nel mezzo del guado. I tombini otturati da aghi di pino e rifiuti hanno impedito il deflusso delle acque piovane. Nel giro di pochi minuti, le strade sono state invase da diversi centimetri d’acqua.

Blackout in alcune zone

Al rione Casale, l'acquazzone ha messo fuori servizio due linee in media tensione interrate. I tecnici E-Distribuzione sono immediatamente intervenuti e stanno lavorando. L'azienda sta facendo arrivare gruppi elettrogeni. Trattandosi di un doppio guasto non si ha infatti la possibilità di rialimentare, utilizzando altri tratti di linea. Da quanto appreso, La bomba d'acqua ha fatto danni perché ha colpito anche alcune linee aeree.

Allerta meteo fino a venerdì

E le previsioni sono tutt’altro che rosee. Stando a una nuova allerta meteo gialla della Protezione Civile, infatti, la Puglia resterà nella morsa del maltempo almeno fino a venerdì.

A partire dalle ore 20 di oggi e per le successive 48 ore, infatti, si prevedono precipitazioni sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati da deboli a moderati, specie su Puglia meridionale. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, grandinate e forti.