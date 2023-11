Arriva la "neve tonda": strade imbiancate nei centri di Ostuni e Mesagne

Le strade di Mesagne e Ostuni imbiancate come se avesse nevicato. E’ l’effetto della cosiddetta neve tonda (in tedesco gruepel). Il fenomeno atmosferico si è verificato la scorsa notte (domenica 26 novembre) in provincia di Brindisi. Il brusco calo delle temperature, ampiamente previsto dai meteorologi, ha segnato una sorta di ideale passaggio dall’autunno all’inverno.

E nell’entroterra si è assistito al gruepel. Come spiegato da 3bmeteo.com, si tratta di “un tipo di tipo di precipitazione solida, costituita da granelli di ghiaccio bianchi e opachi di forma sferica del diametro di circa 2-5mm”. “Questo fenomeno è tipico di condizioni di marcata instabilità atmosferica e di un nocciolo d'aria gelida alle medie e alte quote. Il graupel ha la capacità di imbiancare le superfici anche con temperature al suolo superiori allo zero”.

E in effetti a Ostuni si sono registrate temperature di poco superiori ai 2 gradi centigradi, come registrato dalla centralina meteorologica di Antonio Andriola, che ci ha gentilmente concesso l’utilizzo delle sue foto. Lo strato di gruepel ha reso pressoché impraticabili le strade in salita del centro storico. I vigili del fuoco sono dovuti intervenire a supporto di automobilisti in difficoltà.

La giornata odierna sarà caratterizzata da forti raffiche di vento da nord e nel pomeriggio da possibili temporali. L’allterta meteo gialla per rischio vento diramata ieri dalla Protezione civile Puglia sarà valida fino alla tarda mattinata odierna.