L'ondata di maltempo primaverile non toglie il disturbo: altra allerta meteo

Il maltempo non molla la presa sulla settimana di Pasqua, caratterizzata da temperature inferiori rispetto alle medie stagionali. La Protezione civile ha diramato una nuova allerta gialla nella zona del Salento (le province di Brindisi e Lecce) per rischio idrogeologico, valida dalle ore 18 di oggi (mercoledì 5 aprile) e per le successive 18 ore.

In questo arco temporale si prevedono precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati. Stando alle previsioni di 3bmeteo.com, nel Brindisino, per la giornata di domani, si prevedono cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in rapido assorbimento dal tardo pomeriggio, fino a cieli sereni o poco nuvolosi in serata. E le prospettive per Pasqua e Pasquetta, come anticipato in un altro articolo, sono tutt’altro che rosee.