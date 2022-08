Parlamentarie: ci riprova Valentina Palmisano, si candida anche il preside Giuliano

Ci riprova la deputata uscente Valentina Palmisano. In lizza per una candidatura anche il preside Salvatore Giuliano, già sottosegretario del ministero della Pubblica istruzione durante il primo governo Conte. Sono 17 (sette al senato e 10 alla Camera) le persone nate in provincia di Brindisi che parteciperanno alle parlamentarie del Movimento 5 stelle, per strappare una candidatura nei collegi plurinominali delle circoscrizioni pugliesi, in vista delle elezioni politiche in programma il prossimo 25 settembre. La consultazione in rete degli iscritti al Movimento è stata convocata per martedì 16 agosto, dalle ore 10 alle 22. Sempre nella giornata di domani si conosceranno inoltre i 18 candidati capilista scelti direttamente da Giuseppe Conte.

L’elenco di tutti i candidati è consultabile sul sito del Movimento, dove sono stati pubblicati foto e curricula degli aspiranti onorevoli.

Di seguito la lista dei candidati alle parlamentarie originari del Brindisino, fra Senato e Camera.

Senato

Angelo Amato, 57 anni, nato a Brindisi. Laureato in Economia e Commercio. Imprenditore nel settore dell'innovazione in agricoltura, energia e turismo. Manager per le aziende multinazionali nel settore auto

Cosimo Carulli, 43 anni, nato a San Pietro Vernotico. Laureato in Lettere e filosofia. Giornalista, editore, blogger.

Salvatore Faccini, 65 anni, nato a Brindisi. Pensionato. “Ho intrapreso una attività come titolare di impresa nell'ambito commerciale con notevole successo”

Antonio Maggiore, 43 anni, nato a Mesagne. Perito Industriale Capotecnico in Termotecnica. “Dal 2006 Tecnico di Laboratorio in Istituti di Scuola Secondaria di Secondo Grado, in particolare dal 2017 mi occupo di assistenza informatica su dispositivi e App riguardanti la didattica innovativa dell' IISS Majorana e gestione della rete”.

Gianfranco Pagliara ,46 anni, nato a Brindisi. Laurea in Conservazione dei Beni Archeologici. Operaio presso una fabbrica che produce imballaggi in plastica

Chiara Pizzuto, 40 anni, nata a Cisternino. Laurea in Giurisprudenza. “Attualmente mi occupo di amministrazione, controllo qualità e customer satisfaction in ambito sociale e sanitario per il servizio di Assistenza Domiciliare Integrata - Asl Br”.

Giovanni Stasi, 71 anni, Brindisi. Laurea in Scienze Politiche. Esperto in materia giuslavoristica, in programmazione e sviluppo socio - economico del territorio. Ha ricoperto incarichi di amministratore in enti pubblici, fra cui la Regione Puglia, e privati.

Camera

Valentina Palmisano, 39 anni, nata a Brindisi. Laurea Specialistica in Giurisprudenza presso l'Università di Lecce. Avvocato. Eletta nel 2018 alla Camera dei deputati, con il Movimento 5 stelle.

Vito Fedele, 34 anni, nato a Cisternino. Nessun curriculum caricato sul profilo del sito M5s

Emanuele Gemma, 42 anni, nato a Mesagne. “Attualmente sono un Incaricato al Pubblico Servizio(Gpg) e sono diplomato come perito industriale capotecnico specializzato in Informatica”.

Salvatore Giuliano, 55 anni, Brindisi. Laurea in Economia Bancaria, finanziaria ed assicurativa. Dirigente Scolastico dell'Iiis Ettore Majorana. E’ stato sottosegretario del ministero della Pubblica istruzione fra il 2018 e il 2019.

Marcella Invidia, 50 anni, nata a San Pietro Vernotico. Maturità d'Arte applicata. Candidata come consigliera comunale del Comune di Lecce nel giugno 2017. Eletta Candidata Supplente nel Collegio Plurinominale Puglia 2 per il Senato della Repubblica alle Parlamentarie del 2018.

Luca Michele Nigro, 49 anni, nato a Brindisi. Laurea in Giurisprudenza presso Università di Pavia. Avvocato. “Funzionario pubblico giuridico amministrativo contabile presso il Ministero dell'Istruzione e svolgo l'attività di revisore contabile presso le scuole”.

Antonio Parente, 44 anni, nato San Pietro Vernotico. Diploma di maturità elettronica e telecomunicazione. Computer systems analyst.

Marco Ruggiero, 34 anni, nato a Cisternino. Laurea Magistrale in Scienze delle Professioni Sanitarie Tecniche-Diagnostiche. Coordinatore tecnico radiologo. Attivista M5S e portavoce comunale.

Vito Schito, 58 anni, nato a San Pancrazio Salentino. Carabiniere in pensione. Già portavoce consigliere comunale dal 2016, presso il Comune di San Pancrazio Salentino.

Giuseppe Tortorella, 66 anni, Mesagne. Laurea in Lettere Moderne. Ispettore della Polizia Locale del Comune di Mesagne