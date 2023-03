Elezioni amministrative nel Brindisino, il centrodestra verso la spaccatura

BRINDISI - Quello che sembrava certo - il centro-destra compatto in vista delle Amministrative 2023 nei vari Comuni in cui si va al voto - non è più tale. Si registra una spaccatura tra le maggiori forze della (ex?) coalizione. Lega e Forza Italia da una parte, Fratelli d'Italia dall'altra. Quest'ultima forza, forte dei recenti successi del partito di Giorgia Meloni a livello nazionale, vorrebbero dettare la linea e, di conseguenza, i candidati sindaci. Emblematici i casi di Brindisi e di Francavilla Fontana. Nel primo caso, ritornerebbe in auge la candidatura di Giuseppe Marchionna, appoggiato da Lega e Forza Italia. Nella Città degli Imperiali, quella di Adriana Balestra, esponente del partito leghista. Fratelli d'Italia preferirebbe invece puntare sui nomi di Pietro Guadalupi (nel capoluogo adriatico) e Michele Iaia (a Francavilla Fontana).

I tre maggiori partiti, nonostante varie riunioni anche a livello regionale, non stanno trovando la quadra. Tanto che sabato 18 marzo si è registrato l'intervento pubblico di Valentino Mele, portavoce di BrindisiIdea2030: personalismi e faide stanno impedendo l'unità del centro-destra nel capoluogo. Ieri, è stata inaugurata a Brindisi la sede locale di Movimento Regione Salento. Si registra l'intervento del consigliere regionale Paolo Pagliaro, che auspica anche lui l'unità del centrodestra. Più facile a dirsi che a farsi, al momento. E' di un paio di settimane fa un altro appello in tale senso, quello del ministro Raffaele Fitto. La situazione nel capoluogo adriatico è ancora in alto mare sul fronte centrodestra. Come detto, la scelta al momento dovrebbe essere - condizionale d'obbligo - tra Giuseppe Marchionna, ex sindaco socialista della Brindisi di inizio anni Novanta, e Pietro Guadalupi, già presidente del Consiglio comunale del capoluogo.

Il medesimo stallo si registra a Francavilla Fontana, con Lega e Forza Italia compatti nel correre uniti. Riassumendo la situazione: dopo vari incontri in seno alle forze di centrodestra, incontri andati a vuoto, rimanevano sul tavolo due nomi: quello di Adriana Balestra (Lega) e quello di Michele Iaia (Fratelli d'Italia). Già nello scorso dicembre il capogruppo di Forza Italia in Consiglio comunale, Antonio Andrisano, aveva escluso una sua eventuale candidatura alla carica di primo cittadino. La sua posizione era stata ribadita un paio di giorni fa, con una nota. Ora, la situazione di queste forze politiche a Francavilla Fontana riflette quella del territorio provinciale. A meno di due mesi dalle Amministrative 2023, la situazione nel centrodestra appare ingarbugliata. La spaccatura, seppur sanabile, c'è.