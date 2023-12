Modificato il piano triennale dei lavori pubblici: fondi per strade e marciapiedi

FRANCAVILLA FONTANA - Giovedì 28 dicembre si è tenuta l’ultima seduta dell’anno del Consiglio Comunale di Francavilla Fontana. Prima dell’avvio dei lavori d’aula l’assise cittadina ha reso omaggio alla memoria di Lillino Sardiello, compianto artigiano del gusto che ha legato il suo nome al “Bar Juve”, la storica attività di famiglia.

La seduta consiliare si è aperta con il conferimento, votato all’unanimità, della cittadinanza onoraria a monsignor Alfonso Bentivoglio proposta dal consigliere Vanni Calò. Il nome di monsignor Bentivoglio dal 1999 è legato alla Basilica del Santissimo Rosario che guida ininterrottamente da quasi 25 anni. La cittadinanza onoraria, che sarà consegnata nella prima seduta del Consiglio Comunale del 2024, arriva a pochi giorni dal 50° anniversario dell’ordinazione sacerdotale.

“Monsignor Bentivoglio – commenta il sindaco Antonello Denuzzo – da quasi un quarto di secolo è un punto di riferimento per la nostra comunità. Da oggi don Alfonso, come affettuosamente lo conosciamo tutti, diventa anche formalmente un nostro concittadino che saremo felici di salutare nel prossimo consiglio.”

Sul fronte dei provvedimenti amministrativi spicca l’approvazione della variante del programma triennale dei lavori pubblici. Le modifiche sono il frutto dell’applicazione del piano di investimenti approvato con la precedente variazione di bilancio.

Nel dettaglio si tratta di un ulteriore stanziamento di 150 mila euro per il progetto della biblioteca inclusiva già oggetto di finanziamento per 350 mila euro con fondi Pnrr, 400 mila euro per strade e marciapiedi, 500 mila euro per opere complementari all’intervento di mitigazione del rischio idraulico nel quartiere Musicisti, 200 mila euro per il potenziamento della pubblica illuminazione, 200 mila euro per la manutenzione straordinaria del verde, 130 mila euro per l’efficientamento energetico del plesso Falcone e Borsellino e 30 mila euro per la manutenzione straordinaria di via Togliatti.

“Chiudiamo l’anno – conclude il sindaco Antonello Denuzzo – con nuovi investimenti nelle opere pubbliche. Nel 2024 partiranno cantieri particolarmente attesi, a cominciare dall’intervento per la mitigazione del rischio idraulico nel quartiere Musicisti. Continueremo a lavorare per intercettare nuove risorse da investire per il territorio.”

Il Consiglio comunale, infine, ha votato all’unanimità la mozione presentata dal consigliere Antonio De Simone con cui si impegna l’Amministrazione comunale ad aderire al progetto del “Treno della Memoria” e ad istituire un capitolo di bilancio per consentire la partecipazione alle ragazze e ai ragazzi con difficoltà economiche.