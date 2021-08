Sfiammata: "Chiesto incontro urgente ai ministri Cingolani e Giorgetti"

Il sindaco Rossi dopo la nuova accensione della torcia del petrolchimico: "Il governo non puà trascurare una realtà come Brindisi"

BRINDISI - Dopo la nuova accensione della torcia di Eni-Versalis, il sindaco di Brindisi, Riccardo Rossi, invia una “richiesta di incontro urgente” al ministro per la Transizione Ecologica Roberto Cingolani e al ministro per lo Sviluppo Economico Giancarlo Giorgetti, sul “tema ineludibile della conversione ecologica degli impianti”. Il primo cittadino, attraverso una nota stampa, rimarca come la sfiammata di stanotte, visibile anche dalle marina e sud e a nord di Brindisi, abbia “destato grande preoccupazione ed allarme nella popolazione”.

“L’evento era stato preceduto nei mesi scorsi - afferma il sindaco - da accensioni relative alle manutenzioni straordinarie che, a nostro avviso, sono state comunque troppo frequenti. Le spiegazioni e le motivazioni delle singole accensioni non sono esaustive e non risolvono il problema che resta, da anni, lo stesso. La questione ha una natura ambientale e sanitaria, come segnalato da Arpa ed Ispra, con i conseguenti valori rilevati per il benzene ma anche di immagine per la città”.

“Brindisi - rimarca Rossi - ha un grande potenziale turistico attrattivo che non può essere mortificato e sminuito, agli occhi dei tanti visitatori presenti in città e nel territorio, da eventi come quello registrato questa notte”. Da queste esigenze scaturisce dunque la richiesta di incontro con i ministri Cingolani e Giorgetti. “Il governo giustamente si occupa di Taranto e delle necessarie conversioni – aggiunge Rossi - ma non può trascurare una città come Brindisi. Il Green New Deal deve essere la rotta da seguire anche nel nostro territorio. Il passaggio dalla chimica degli idrocarburi alla chimica verde e le necessarie bonifiche dovranno essere oggetto di discussione con il governo e con l’azienda del gruppo Eni. Su questo tavolo di confronto – conclude il sindaco - saranno anche portati i risultati dei rilievi che arriveranno da Arpa nei prossimi giorni”.