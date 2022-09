Il Movimento 5 Stelle primo partito in Puglia, aumenta l'astensionismo

E' il Movimento 5 Stelle il primo partito in Puglia, seguito da Fratelli d'Italia. Il Partito democratico arranca distante dalla soglia psicologica del 20 per cento, mentre va segnalato che Forza Italia supera la Lega. Nella regione l'affluenza, a urne chiuse, si attesta al 56,56 per cento, lontana dal 69,08 registrato nel 2018. Per quanto riguarda le coalizioni, quella trainata da Fratelli d'Italia è la prima. I Cinque Stelle corrono da soli, ma sopravanzano la coalizione di centro-sinistra. Di seguito, i risultati nel dettaglio.

Uninominali Camera

La coalizione di destra sfiora l'en plein alla Camera, con nove eletti su dieci posti disponibili. Sono: Davide Bellomo, Alessandro Colucci, Saverio Congedo, Mauro D'Attis, Rita Dalla Chiesa, Giandiego Gatta, Dario Iaia, Mariangela Matera e Rossano Sasso. Nonostante il buon risultato, i 5 Stelle raccolgono un solo eletto: Marco Pellegrini.

Uninominali Senato

L'en plein la destra lo centra al Senato, con cinque eletti su cinque posti disponibili. Sono: Anna Maria Fallucchi, Roberto Marti, Filippo Melchiorre, Vita Maria Nocco e Francesco Paolo Sisto.

Percentuali Camera

Alla Camera la coalizione di destra ha raggiunto il 41,07 per cento. Nel dettaglio: Fratelli d'Italia (23,50); Forza Italia (11,51); Lega (5,28); Noi moderati (0,78). Il Movimento Cinque 5 Stelle è il primo partito con il 27,96 per cento. La coalizione di centro-sinistra ha guadagnato il 22,49 per cento. Nel dettaglio: Partito democratico (16,82); Alleanza Verdi e Sinistra (3,04); +Europa (1,92); Impegno civico (0,71). Azione e Italia viva raggiungono il 4,82, di fatto sono il quarto polo.

Percentuali Senato

Al Senato la coalizione di destra ha raggiungo il 41,41 per cento. Nel dettaglio: Fratelli d'Italia (24,47); Forza Italia (11,00); Lega (5,29); Noi moderati (0,65). Il Movimento Cinque 5 Stelle è il primo partito con il 28,28 per cento. La coalizione di centro-sinistra ha guadagnato il 21,25 per cento. Nel dettaglio: Partito democratico (16,05); Alleanza Verdi e Sinistra (2,78); +Europa (1,74); Impegno civico (0,68). Azione e Italia viva raggiungono il 4,84.