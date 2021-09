"Soggiorno climatico? La situazione Covid non lo consente"

FRANCAVILLA FONTANA - La situazione attuale dettata dal Covid non consente di organizzare il soggiorno climatico. Il sindaco di Francavilla Fontana Antonello Denuzzo (foto sotto), raggiunto telefonicamente da BrindisiReport, risponde indirettamente al consigliere regionale (anche lui francavillese) Maurizio Bruno. Quest'ultimo, in un comunicato stampa, ha stigmatizzato la scelta-non scelta dell'Amministrazione francavillese di non organizzare il soggiorno climatico, appuntamento importante per "i nostri nonni", spiega Bruno. Denuzzo ha affermato che non è assolutamente un problema di bilancio, ma questo "viaggio" sarebbe poco prudente in questo particolare periodo. Ma non è detta l'ultima parola.

Il consigliere regionale Maurizio Bruno (foto sotto) ha affermato: "Non risultano atti, non risultano annunci da parte dell'Amministrazione Comunale e anche gli stessi uffici confermano che al momento dell'iniziativa non vi è traccia". Bruno ha fatto notare che il soggiorno climatico è un momento molto atteso, un momento di svago e di cura. "E guardate - prosegue Bruno -, non è questione di Covid: perché tanti altri Comuni pugliesi stanno organizzando il soggiorno climatico per i propri anziani, con ovviamente tutte le accortezze, le cure, le precauzioni e le attenzioni del caso".

Il sindaco francavillese Antonello Denuzzo ha spiegato i motivi di questa scelta: la situazione dettata dal Covid: "Non è cattiva volontà, ma ritengo che in questo momento il soggiorno climatico sia molto rischioso per i nostri 60enni e 70enni. Non sappiamo chi avrebbe aderito, ovviamente, ma sappiamo che c'è una fetta di popolazione che ancora non è vaccinata. Andare su un pullman, con disinvoltura, è un segnale che in questo momento non possiamo dare. Comunque - conclude Denuzzo - non c'è ancora una decisione definitiva. E poi non dipende solo dalla nostra volontà, bisognerà vedere anche il 'colore' delle varie regioni".