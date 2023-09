Scuola, fornitura libri di testo: aperta seconda finestra per presentazione domande

Per venire incontro alle famiglie che non abbiano provveduto per tempo a trasmettere la domanda per la fornitura dei libri di testo per l’anno scolastico 2023-2024, si ricorda che a partire da ieri 4 settembre e fino alle ore 12.00 del 24 settembre è aperta la seconda finestra per la presentazione delle domande, attraverso il portale www.studioinpuglia.regione.puglia.it, accessibile tramite Spid/Cie/Cns.

L'avviso, fortemente sostenuto dall’assessore Sebastiano Leo, per la lotta alla dispersione e all’abbandono scolastico, prevede che possono presentare istanza le famiglie il cui livello Isee sia uguale o inferiore a 10.632,94 euro; tale limite è elevato a 14.000 euro per le famiglie con 3 o più figli.

Tutti coloro che, invece, hanno regolarmente presentato domanda nel corso della finestra di giugno devono rivolgersi ai rispettivi Comuni di residenza, seguendo le modalità e le procedure dagli stessi stabilite per l'erogazione del beneficio.