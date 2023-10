Azienda fasanese compie 40 anni e regala una crociera a tutti i dipendenti

FASANO - Sono iniziati i festeggiamenti per l’anniversario dei 40 anni di Technoacque, storica azienda fondata nell’ottobre del 1983 dall’imprenditore fasanese Vito Casarano. Quattro decenni trascorsi nel settore del trattamento delle acque industriali di processo hanno reso l'impresa pugliese un punto di riferimento non solo nel territorio ma anche fuori.

In virtù dei risultati conseguiti dal gruppo di lavoro nel corso del tempo, l'ingegnere Casarano ha deciso di donare una meravigliosa crociera nel Mediterraneo occidentale ai suoi quaranta dipendenti. Una scelta poco convenzionale ma fortemente voluta, poiché tanta è la voglia di celebrare una ricorrenza importante nel miglior modo possibile. Occasione che del resto ha da subito avuto l'intento di facilitare le attività di team building e di rafforzamento della collettività aziendale.

"Siamo entusiasti di vedere come questa crescita continuerà nei prossimi anni. Nel frattempo, celebriamo con gratitudine questo significativo traguardo dei 40 anni", ha dichiarato Claudia Casarano, responsabile della comunicazione e delle relazioni esterne dell'azienda, nonché figlia del fondatore.

"Non esiste business se non è accompagnato dal benessere e dal coinvolgimento - afferma un collaboratore di Technoacque partecipante alla crociera - Le attività di team building come la crociera rafforzano il clima di collaborazione, coesione e spirito di squadra che è fondamentale per il nostro successo".

Technoacque guarda al futuro con determinazione e promette ulteriori successi e realizzazioni straordinarie nei prossimi anni. Con una solida base di clienti e una cultura aziendale centrata sulle persone, l'azienda è ben posizionata per affrontare sfide e opportunità con fiducia e innovazione.